Erkek giyim modasının önemli markalarından Kiğılı’nın üst yönetiminde bayrak değişimi oldu. 12 yıldır Kiğılı CEO’luğunu yürüten Hilal Suerdem, görevini kızı Sena Suerdem Camcı’ya devretti. Hilal Suerdem, şirkette yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görevine devam edecek.

Erkek giyim denilince akla gelen ilk markalardan olan Kiğılı’nın üst yönetiminde önemli bir değişim oldu. 12 yıldır Kiğılı CEO’luğunu yürüten Hilal Suerdem, görevini kızı Sena Suerdem Camcı’ya devretti. Hilal Suerdem, şirkette yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görevine devam edecek.

Sena Suerdem Camcı kimdir?

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden mezun olan Sena Suerdem Camcı, İtalya’da Ermenegildo Zegna’da staj yaptı. 2010 yılından bu yana Kiğılı’da pazarlamadan dijitale farklı alanlarda çalıştı. 2014’ten bu yana şirkette iş geliştirme müdürü olarak önemli projeler yürüttü.

1938 yılında erkekler için kumaş satışı amacıyla Abdullah Kiğılı tarafından kurulan Kiğılı, 1965 yılında üretime geçti. Şirketin ilk mağazası 1969 yılında Beyoğlu’nda açıldı. Bugün markanın Türkiye’de 62 ilde, 207 mağaza; yurt dışında Avusturya, Fransa, İran, Irak, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan ve Makedonya 17 mağaza, 7 corner olmak üzere toplam 24 mağazası var. Abdullah Kiğılı’nın damadı olan ve 29 yıldır Kiğılı yönetiminde olan Hilal Suerdem, 12 yıldır CEO olarak görev yapıyordu.