Tamer Tanca, yeni sezon ürünlerini tüketicilerin beğenisine sundu.

2022-2023 sonbahar / kış sezonu koleksiyonunda kadın, erkek, çocuk tüm kesimlere hitap eden ürünlere yer veren ünlü marka, bu sezon şık ve rahat olan, klasik renklerin yanında natürel tonlarda, taban yapısı ve iç konforu ile özel ürünler tasarladı.

Bu sezon daha renkli ve canlı ürünler hazırlayan firma, casual giyinmeyi seven ve şıklığı ön planda tutan ancak comfort özelliği de arayan müşteriler için özel tasarımlı ürünlere yer verdi.

Koleksiyonda kadında taşlı deri sneakerlar, deri babetler ve topuk detaylı deri stilettolar göz doldururken, model sayısı artan deri çizmeler de dikkat çekiyor.

Klasik deri erkek ayakkabılarından günlük giyim ve sporda kullanılabilecek sneakerler’a kadar zengin bir seçenek de erkek tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Ürünlerinde İtalya’dan ithal edilen özel tabanlar kullanan firma, koleksiyonunda yer alan modelleri çoğunlukla el işçiliği ile üretiyor.