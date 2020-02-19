LC W Dream şubelerini 60’ın üzerine çıkaracak - Ekonomist

LC W Dream şubelerini 60’ın üzerine çıkaracak
Türkiye’nin perakende devi LC Waikiki, globaldeki büyümesiyle de dikkat çekiyor.
Üç kıtadaki 47 ülkenin 307 kentinde mağazaları olan şirket, yurtdışı ağırlıklı olarak hızlı büyümesini devam ettirme planları yapıyor.
LC Waikiki hızlı büyümeye devam ederken, yeni konsept mağazalarıyla da dikkat çekiyor.
2016 yılının sonlarında uyku ürünlerine mağazalar içinde kornerler açarak giriş yapan LC Waikiki, bu ürünleri LC W Dream adını verdiği yeni mağazalarına taşımaya başladı.
2019’un ikinci yarısında sessiz sedasız bir şekilde Türkiye’de bu isimle 10 civarında mağazaya ulaşan LC W Dream, bu yıl Türkiye ve yurtdışında mağaza sayısını 60’ın üzerine çıkaracak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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