Metro Türkiye’den yeni konseptle mahalle aralarına giriyor

Türkiye’ye yatırım yapan ilk uluslararası perakendeci unvanıyla 1990 yılında faaliyete başlayan Metro Türkiye, ülkemizde güçlenerek sürdürdüğü yolculuğa yeni bir yatırım ile devam ediyor. Perakende sektöründeki başarılı deneyimini BonVeno ile mahalle arasına da taşıyan şirket, günlük ve haftalık market alışverişi ve yeme içme çözümlerini de tek çatı altında toplamış oldu.

“Alışverişte Yeni Alışkanlık O” mottosuyla hizmet veren BonVeno, şehir yaşamında zaman kazandıran pratik çözümlerle farklılaşıyor. Gıdadan ev ve kişisel bakım ürünlerine tüm temel ihtiyaçları müşterilerine sunan BonVeno, aynı zamanda her öğün için pişmiş ya da pişime hazır ürünler sunuyor. Bu lezzetleri, mağaza içinde ve dışında yer alan oturma alanlarında tüketebilme imkânı sunan BonVeno, yıl sonunda 50, 5 yıl içinde ise 1.000’den fazla mağaza ile hizmet alanını genişletmeyi hedefliyor.

Ülkemizde yeme içme sektörünün bir numaralı iş ortağı olarak büyümelerini sürdürdüklerini ifade eden Metro Türkiye CFO'su Aslı Aracıoğlu,“Toptancı market kimliğimiz ile profesyonellere yönelik odağımız güçlenerek devam ediyor. Bu alanda da öncü ve yenilikçi girişimlere de imza atıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz araştırmalarda gördük ki tüketicilerimizin hız ve pratiklik ihtiyacı gün geçtikçe artmakta. Evlerine yakın noktalarda gerçekleştirdikleri alışverişlerde hazır yemek, kahve gibi ihtiyaçlarını da giderebilmek onlar için önemli. Hem tüketime hazır yeme içme çözümlerini hem de market ürünlerini tek bir çatı altında toplayan BonVeno mağazalarımız, işte bu anlayışla hayata geçirdiğimiz en yeni girişimimiz” dedi.

350 MİLYON TL YATIRIM

BonVeno'nun daha çok günlük ve haftalık alışverişe uygun ürün çeşitleriyle mahalle içerisinde hizmet verdiğini kaydeden BonVeno Türkiye Genel Müdürü Eda Özkan, “Hem çeşit çeşit market ürünlerini hem de her öğün için pratik ve taze yeme içme çözümlerini tek bir çatı altında toplayan yeni nesil mağazalarımız, geniş ürün gamını ulaşılabilir fiyatlarla sunuyor. Müşterilerimiz burada sadece temel market ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, marketle kafeyi bir araya getirip bunu keyifli bir molaya da dönüştürüyor” diye konuştu.

2024 yılı itibarıyla toplam 350 milyon TL yatırım rakamına ulaşacaklarını belirten Özkan, beş yılda 1000’den fazla mağaza açmayı hedeflediklerini vurguladı. İlk BonVeno mağazası geçen yıl haziran ayında Bostancı’da açıldı. Bugünse İstanbul’da tam 16 mağaza bulunuyor. Büyüklüğü 85 ila 200 metrekare arasında değişen mağazalar 2 bin 500 ila 3 bin çeşit ürün bulunuyor.