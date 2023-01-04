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  • Migros'tan ocakta binlerce üründe fiyat sabitleme ve indirim kampanyası

Migros'tan ocakta binlerce üründe fiyat sabitleme ve indirim kampanyası

Migros, ocak ayı boyunca en temel ihtiyaç ürünlerini içeren Migros markalı 419 üründe fiyatları sabitlerken, 3 binden fazla markalı üründe sürekli indirim yapacak.

04 Ocak 2023 | 12:57
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Migros'tan ocakta binlerce üründe fiyat sabitleme ve indirim kampanyası

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, kısa süre önce, ulusal zincir marketlerin üst yöneticileri ile bir araya gelerek asgari ücret zammının ardından etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunması sonrası Migros da yeni bir kampanya duyurdu.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, enflasyonla mücadele kararlılığıyla yüzlerce temel üründe hem fiyatları sabitledi hem de çok güçlü indirim kampanyaları başlattı.

Ocak ayı boyunca un, yağ, çay, şeker, bakliyat, deterjan, çocuk bezi gibi en temel ihtiyaç ürünlerini içeren Migros markalı 419 üründe fiyat sabitlemesine giden şirket, aynı zamanda 3 binden fazla markalı üründe ise sürekli indirim yapıyor. Migros, ayrıca 23 farklı gruptaki tüm ürünleri kapsayacak şekilde 20 bine yakın üründe özel olarak yüzde 25'den yüzde 50'ye varan indirimler sunuyor. (AA) 

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