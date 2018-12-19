Özel markalı ürünler 2019’da rekor kıracak
2018’i yüzde 25 büyüme ve 30 milyar TL ciroyla kapatmaya hazırlanan özel markalı ürün (private label: PL) sektörü 2019’da rekor kırabilir.
2019’da yüzde 50 büyüme ve her 100 TL’lik market alışverişinin 30 TL’sinin PL ürünlerden oluşması bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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