Özel markalı ürünler 2019’da rekor kıracak

Aralık 19, 2018 0 Yorum 84 Okunma
Özel markalı ürünler 2019’da rekor kıracak

2018’i yüzde 25 büyüme ve 30 milyar TL ciroyla kapatmaya hazırlanan özel markalı ürün (private label: PL) sektörü 2019’da rekor kırabilir.

2019’da yüzde 50 büyüme ve her 100 TL’lik market alışverişinin 30 TL’sinin PL ürünlerden oluşması bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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