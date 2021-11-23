Pelit Şirketler Grubu, tüm üretim, satış ve sevkiyatlarının kesintisiz devam ettiğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organlarının yanı sıra sosyal medya ve WhatsApp gruplarında yer alan Pelit şirketlerine ait üretim, satış ve sevkiyatların durdurulduğuna dair yazının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Açıklamada, “Tüm üretim, satış ve sevkiyatlarımız önceden olduğu şekilde kesintisiz olarak devam etmektedir.” denildi.

NE OLMUŞTU?

Pelit Çikolata’nın hammadde temininde yaşanan sıkıntılar ve dövizdeki dalgalanmanın belirsizliği sürdürmesi üzerine geçici olarak satış ve sevkiyatları kapattığı iddia edilmişti.

Pelit Çikolata Satış Müdürü’nün adının yer aldığı ve sosyal medyada dolaşan paylaşımda “Değerli iş ortaklarımız, tedarikçi firmaların hammadde temininde yaşattığı sıkıntılar ve dövizdeki dalgalanmanın belirsizliği sürdürmesi üzerine geçici olarak satış ve sevkiyatları kapatmak zorunda kaldık. Piyasanın normale dönmesi ile birlikte yeniden durum değerlendirmesi yapılıp siz sayın müşterilerimize bilgi verilecektir” ifadesi yer almıştı.

Bu paylaşımlar sonrası Pelit Şirketler Grubu bir açıklama yaparak, söz konusu iddiayı yalanladı.