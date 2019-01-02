Perakende sektörü yine hareketli olacak
Kurlarda sıçrama, dövize endeksli kiralardan TL ile kiralamaya geçiş, maliyet artışları ve düşen alım gücü gibi konular nedeniyle perakendede 2018’de tartışmalar dinmedi.
Sektörde 2019’un da hareketli geçmesi ve yüzde 10’un üzerinde büyüme bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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