Koronavirüs vakalarındaki azalmaya paralel olarak Türkiye’de de normalleşmeye yönelik adımlar hızlandı. Bu çerçevede 11 Mayıs’ta kuaförler ve alışveriş merkezleri (AVM) açıldı.

AVM’lerle birlikte perakendeciler de kademeli olarak mağazalarını açmaya başladı. Şirketlerin önemli kısmı ise 1 Haziran’da tüm mağazalarını açmayı planlıyor. Salgının gidişatına göre olumlu ve olumsuz senaryolar geliştiren perakende şirketleri en iyimser senaryolara göre bu yıl yüzde 30 daralma bekliyor.

Değişen sadece finansal hedefler değil. Önümüzdeki dönemde mağazalar ve alışveriş deneyimi de eskisi gibi olmayacak. E-ticaretin öne çıkmasıyla daha büyük deneyim mağazalarının sayısının artması bekleniyor. Sosyal mesafe ve hijyen önlemlerinin yanı sıra mağazalarda pek çok yenilik tüketicileri bekliyor.

Perakende markaları, sanal kabinlerden antibakteriyel ürünlere, giyilebilir teknolojilerden akıllı aynalara kadar yeni çözümler üzerinde çalışıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.