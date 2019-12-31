Perakende yasası gündeminde olacak
Yüksek enflasyon ve düşen alım gücü gibi sorunlarla mücadele eden perakende sektörü için 2019 zor bir yıl oldu. İç piyasada daralan perakende sektörü gıda perakendesinin etkisiyle bir miktar büyümeyi başardı.
Yılın ilk dokuz ayında toplam perakende cirosu yüzde 5 büyüdü. 2018 yılında organize ve geleneksel dahil olmak üzere 1,2 trilyon TL cirosu olan sektörün 2019’u 1,3 trilyon TL ciroyla kapatması bekleniyor.
Bunun yaklaşık yüzde 33’ü organize perakendeden geliyor. 2020 yılında yüzde 10 civarında büyüme bekleyen sektörün gündeminde yeni perakende yasası var.
Ticaret bakanlığının gündeminde olan taslakta market markalı ürünlerin satışının yüzde 20 ile sınırlandırılması planlanıyor. Gündemdeki diğer konu ise marketlerin pazar günü kapatılması.
Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Başkanı Alp Önder Özpamukçu, “Konuyla ilgili görüşlerimizi Ankara’ya sunduk.
Özetle, daha az müdahaleci, serbest ticarete müdahale etmeyen düzenlemeler olması gerektiğini düşünüyoruz” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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