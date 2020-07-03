Pandemiye özel çözümler talep eden perakenciler mağazadan teslimat (click&collect) süreçlerini sokakta teslimat (curbside delivery) ya da AVM’ler için otoparkta teslimat olarak değiştirmeye başladı.

Ayşegül SAKARYA / Ekonomist

Pandemi pek çok sektörü değiştirdi. Bunların başında perakende sektörü geldi. Mağazaları aylarca kapalı kalan perakendeciler sadece internet üzerinden üzerinden satış yapabildi. Çok kanallı bir satış ve pazarlama sistemine geçiş her zamankinden önemli hale geldi.

Bulut tabanlı Akinon Ticaret Platformu perakendecilerin bu süreçlere entegre olmasını sağlıyor. Perakende işletmelerine dijital satış kanalları, katalog ve sipariş yönetim sistemi ve mağaza içi uygulama gibi ürünleriyle omni-channel çözümler sunuyor.

‘OTOPARKTA TESLİMAT’

Perakencilerin pandemiye özel çözümler talep ettiklerini söyleyen Akinon CEO’su Tolga Tatari, “Markalar mağazadan teslimat (click&collect) süreçlerini sokakta teslimat (curbside delivery), ya da AVM’ler için otoparkta teslimat olarak değiştirmeye başladılar” diyor.

Pandemi süreci perakendeciler için de bir test süreci oldu. Bazı şirketler ilk 15 gün internet satışı yaparken sonrasında tamamen kapattı sitelerini. Perakendecilerin bu süreçte en büyük hatası neydi?

Bu sürecin başında yaşanan operasyonel aksaklıklara hata demek çok da doğru olmaz. Hiçbir perakendeci, mağazalarının tamamen kapanmasına ve bütün satışlarının e-ticaret kanallarından geçmesine operasyonel olarak hazır değildi. Pandemi başında bazı markalar e-ticaret depolarına gelen aşırı yük yüzünden, bazıları ise güvenlik ve sağlık önlemleri için operasyonu durdurma kararı aldılar ama bu süreç çok kısa sürdü. Bütün sektör 15-20 gün içerisinde tekrar servis vermeye başladı.

ŞİRKETLERE ÖNERİLER

Önerileriniz nelerdir şirketlere nasıl bir strateji izlemeliler çok kanallı sisteme geçiş sürecinde?

Dijital dönüşüm son iki senedir bütün perakendenin gündemindeydi. Pandemi ile birlikte bu konu çok daha büyük bir önem kazanmış oldu. Markaların bu süreçten minimum hasar ile çıkmaları için tüm altyapılarında dijital dönüşüm gerçekleştirmeleri zorunlu hale geldi. Özellikle çoklu kanal yönetimi yapabilen, dijital kanalları büyük bir esneklik ile kullanmalarını sağlayan ve geleceğe hazır altyapılara yatırım yapmaları ve bu projeleri de ivedilikle hayata geçirmeleri markalar için çok kritik. Aynı zamanda ekiplerini de dijital dönüşüme uyum sağlayan kişilerle ile güçlendirmeleri de çok büyük fayda sağlayacaktır.

Markaların yeni dönemde dijital dönüşüm gereksinimleri ne yönde değişti?

Şu anda markalarla en çok konuştuğumuz konu ‘sipariş yönetim sistemlerini’ nasıl hayata geçireceğimiz ve mağazalardaki stokları nasıl online üzerinden satabilecekleri. AVM ve mağaza ziyaretleri düştüğü için mağaza içi stokları nakite çevirebilmek markaların en önemli gündemlerinden biri oldu. Aynı zamanda markalardan pandemiye özel çözümler ve talepler de alıyoruz. Markalar mağazadan teslimat (click&collect) süreçlerini sokakta teslimat (curbside delivery), ya da AVM’ler için otoparkta teslimat olarak değiştirmeye başladılar.

TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI NASIL DEĞİŞTİ?

Yeni normalde online tüketim alışkanlıklarında nasıl bir değişim oldu?

Perakende tarafında yeni normale geçiş henüz tamamlanmadı. Neredeyse her hafta başka bir trende şahit oluyoruz. Pandeminin ilk iki haftasında dijital tarafta sadece sağlık ve gıda ürünleri satılırken, önce ev ve hobi kategorilerinin hızla yükseldiğini, daha sonra hazır giyim tarafında, özellikle spor ve ev kıyafetleri, terlik, spor ayakkabı gibi ürün gruplarında artış olduğunu gördük. Sokağa çıkma yasaklarının bitmesi ve AVM’lerin açılması ile beraber online’dan yapılan cirolar yüzde 8 bir düşüşe uğradı. Fakat bu düşüşe rağmen haziranın ilk yarısını geçen sene ile kıyasladığımıza tüm kategorilerin online’da ortalama yüzde 132’lik bir ciro artışı yakaladığını görüyoruz.