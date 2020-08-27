AVM’lerle perakendeciler arasındaki kira pazarlığı kızıştı. Eylül ayı yaklaşıp, cirolar artmaya başladıkça bazı AVM’ler eski sözleşmelere dönmenin planını yapıyor.

Perakendeciler ise en azından yılbaşına kadar desteklerin devam etmesi gerektiğini düşünüyor. Pandemi nedeniyle uzun süre kapalı kalan AVM’ler haziran ayındaki açılışın ardından perakendecilere destek olmak amacıyla kira sözleşmelerini yeniden yapılandırdı.

Bu dönemde en çok kullanılan yöntem geçici kira indirimleri veya ciro kirasına dönmek oldu. Bazı AVM’ler ikisini birden uyguladı.

Bununla birlikte bazı AVM’ler daha az ortak gider almaya başladı. Hem ciroların toparlanması hem de eylül ayının yaklaşmasıyla AVM’ler ve perakendeciler arasında kira konusu tekrar gündeme oturdu.

AVM’lerin bazıları eski sözleşmelere geri dönüş hazırlığı yaparken bazıları ise destek vermeye devam edecek. Destek alamayan perakendeciler ise AVM’lerden çıkma planı yapıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.