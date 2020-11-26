Sabancı Holding, Teknosa’daki yüzde 10,3’lük hissesinin bir kısmının ya da tamamının Teknosa’nın yönetim hakimiyetini kaybetmeyecek şekilde ikincil piyasada satışına karar verdi. Satıştan elde edilecek gelir Teknosa’nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında holdingin yeni pay alma haklarının kullanımından doğacak sermaye koyma borcunun ödenmesinde kullanılacak.

Sabancı Holding, Teknosa hisselerinde satış kararı aldı.

Holding’ten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada holdingin Teknosa’daki paylarının 11,3 milyon TL nominal değerli ve toplam sermayenin yüzde 10,28’ini temsil eden kısmının tamamının ya da bir kısmının Teknosa’nın yönetim hakimiyetini kaybetmeyecek şekilde ikincil piyasada ve bu piyasada oluşacak fiyattan satılmasına karar verildiği belirtildi.

Holding Teknosa’da sermayenin toplam yüzde 60,3’üne karşılık gelen 66,3 milyon TL nominal değerli payı elinde tutuyordu.

Satış geliri sermaye artışı sürecinde kullanılacak *

Holding yüzde 10’u aşan Borsada işlem gören nitelikte olmayan Teknosa paylarının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için hazırlanan pay satış bilgi formunu 25 Kasım itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sunduğunu belirtti.

Pay satış bilgi formunun Kurul tarafından onaylanması halinde, Teknosa’nın azami 11.310.508,61 TL nominal değerli payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülecek ve ardından söz konusu payların tamamı veya bir kısmı Borsa İstanbul’da satılacak.

Holding’in KAP’ yaptığı açıklamaya göre Teknosa paylarının satışından elde edilecek gelir, Teknosa’nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında holdingin yeni pay alma haklarının kullanımından doğacak sermaye koyma borcunun ödenmesinde kullanılacak.

Sabancı CFO’su Oran: Sermaye artışıyla büyüme fırsatlarına hazırlık adımı atılıyor *

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, Sabancı Holding CFO’su Barış Oran, söz konusu kararla ilgili yaptığı açıklamada “Teknosa 1,5 yıl önce başlattığı dönüşümün meyvelerini topluyor. Sabancı Holding de hisse arzı ve sonrasındaki nakit sermaye artışı ile Teknosa’nın gelecekteki büyüme fırsatlarına daha güçlü hazırlanması için adım atıyor” dedi.

Oran, “Bu sermaye artırımına yönelik halka arzda hiçbir zaman Sabancı Holding’in Teknosa’daki hisse oranı yüzde 50 + 1 hissenin altına düşmeyecek. Yani Sabancı Holding bugün olduğu gibi Teknosa’nın hakim ve en büyük hissedarı olmaya devam ederken, Teknosa’nın halka açıklık oranı da yükselecek” ifadelerini kullandı.

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan ise hisse satışı kararıyla ilgili şu yorumu yaptı: Yeni Neslin Teknosa’sı diyerek dijitalleşme ve müşteri odaklı dönüşümde attığımız adımlarla değişime çok hızlı uyum sağladık, müşterilerimize kesintisiz ve iyi hizmet vermeye devam ettik. Yaptığımız öngörülü yatırımların karşılığını bu zor günlerde aldık. Farklı senaryolar karşısında bizi ileriye taşıyacak kritik hamlelere odaklanıyoruz.