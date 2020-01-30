Turistler AVM’lere can simidi oldu
Perakende sektörü son iki yıldır iç pazardaki durgunluk nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor.
Yerli tüketicinin alım gücünün düşmesi, satışların gerilemesine neden olurken sektör çözümü yabancı turistlerde buldu.
Tax free (KDV iade) alışveriş imkanı olan turistler AVM’ler için can simidi oldu.
Dünya genelinde 51 ülkede “vergisiz alışveriş” işlemi gerçekleştirilen Global Blue’nun rakamlarına göre 2019 yılı tax free (KDV iade) satışları, Türkiye’de yüzde 28 büyüdü.
İşlem adetleri yüzde 21 ve alışveriş başına düşen ortalama harcama ise yüzde 5 arttı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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