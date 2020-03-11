Çin’de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) can kayıplarıyla birlikte dünya ekonomisini de küçültüyor. Söz konusu küresel salgın özellikle perakende sektöründe büyük risk yaratıyor. Yeni nesil araştırma ve perakende teknolojileri kurumu REM People’a göre Türkiye’de perakendecilere önemli görevler düşüyor. REM People’a göre perakendede yapılması gerekenler şöyle:

Çalışanlar için sağlık eğitimi: Çalışanlar hastalık konusunda bilinçlendirilmeli. Hasta çalışanlar iyileşene kadar evlerinde kalmaya teşvik edilmeli. Çünkü Coronavirus’te belirtiler 14 gün sonra ortaya çıkıyor.

El dezenfektanı kullanılmalı: El dezenfektanı dağıtıcıları her mağazada kullanılabilir hale getirilmeli. Bu basit jest, bir halk sağlığı ürünüdür ve sadece perakende mağazasını gezerken müşterilerin rahat etmesine yardımcı olabilir.

Bilgilendirme tabelaları asılmalı: Dünya Sağlık Örgütü veya Sağlık Bakanlığı gibi kuruluşlardan gelen ücretsiz malzemelerden yararlanarak bilgilendirme tabelaları asılmalı.

Tedarik zinciri çeşitlendirilmeli: Çin merkezli tedarik zincirlerinin sonuçları, dünyanın her yerindeki işletmeler tarafından hissediliyor ve stok sorunları yaşanıyor. Perakendeciler tedarikçilerini çeşitlendirerek riski azaltarak stoklarını ve dolayısıyla satışlarını dengeleyebilir.

Online satışa yönlendirilmeli: Virüsün yayıldığı durumlarda mağazalar tüketicilerin bir kısmını online satışa yönlendirebilir. Sanal mağazaya özel kampanyalarla tüketicilerin sorun yaşamadan alışveriş yapması sağlanır.

Mağaza içi dezenfeksiyon yapılmalı: Mağaza içerisinde belirli aralıklarla insanların temas ettiği noktalarda dezenfeksiyon çalışmaları yapılmalı. Havalandırma sistemlerinin de çalışıyor durumda olması ve düzenli bakımlarının yapılması önemli.