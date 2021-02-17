Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Taslağı ile ilgili olarak, “market markalı ürünlerin raf tahsisine, Bakanlık tarafından belirlenecek oran ile bir sınır getirilmesi ve bu sayede diğer markalı ürünlerin tüm zincir mağazalarda yer almasının önünün açılması” önerisinde bulundu.

TÜRKONFED’den yapılan açıklamada, Türkiye’deki KOBİ’lerin “geleceğin büyük firmaları” olmalarının önündeki en büyük engelin, işlerini kaybetmemek adına, alacaklarını zamanında alamamalarına itiraz edememeleri olduğu belirtildi.

Tahsilat güçlüğü ile ilgili problemlerin KOBİ’lerde finansal krize sebep olmasını engellemek amacıyla 2011 yılından bu yana “önce küçüğü düşün” ilkesini savunan TÜRKONFED’in, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Taslağı’nda sebze, meyve ve bir ay içinde bozulabilen hızlı tüketim mallarının ödeme süresinin 30 gün ile sınırlı tutulmasını son derece önemli bulduğu ve desteklediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bununla birlikte özellikle pandeminin zorlu koşullarında tüm üretici ve tedarikçilerin emeklerinin karşılığını zamanında almalarının can suyu etkisi yaratacağına inanıyor; ödeme süresinin, taslakta belirtilen ürünlerin dışında kalan diğer tüm ürünler için de 60 günü aşmamak kaydıyla sınırlandırılmasını öneriyoruz.

Markalı, yüksek katma değerli üretim ve ihracatı odağına alan ekonomik modeli savunan bir kurum olarak, markaların, tüm zincir marketlerde yer almasının büyük önem taşıdığına inanmaktayız. Zincir mağazalar, markalı ürünlere yer vermediği sürece, firmaların yatırım şansı azalmakta ve bu durum markalaşmanın, inovasyonun ve ihracatın önünde önemli bir risk teşkil etmektedir. Diğer taraftan, tüm firmaların markalı üretim ve inovasyon gücü bulunmadığını, bu firmaların faaliyetlerini devam ettirebilmek için marketlere yönelik fason üretime devam etmeleri gerektiğini biliyor ve bu durumu destekliyoruz. TÜRKONFED olarak önerimiz, market markalı ürünlerin raf tahsisine, Bakanlık tarafından belirlenecek oran ile bir sınır getirilmesi ve bu sayede diğer markalı ürünlerin tüm zincir mağazalarda yer almasının önünün açılması yönündedir. Coğrafi işaretli ürün ve yöresel ürünlere yönelik raf ve yer tahsisinin Bakanlık tarafından belirlenmesi önerisinin taslakta yer alması, bu doğrultuda son derece olumlu bir örnek teşkil etmektedir.”

Açıklamada, TÜRKONFED’in, başta KOBİ’ler olmak üzere tüm işletmelere ve üreticilere nefes aldıracak taslağın kanunlaşması sürecini yakından takip edeceği bildirildi.