Uzakdoğulu markalar perakendeyi çok sevdi

Şubat 13, 2019 0 Yorum 209 Okunma
Uzakdoğulu markalar perakendeyi çok sevdi

Teknoloji sektöründe görmeye alıştığımız Uzakdoğulu markaların Türkiye’deki rekabeti perakendeye de sıçradı.

Son bir yılda birçok Uzakdoğu kökenli marka Türkiye’ye girdi.

Miniso, Missha, Mumuso, Yoyoso gibi markalar mağazalaşarak Türkiye geneline yayılıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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