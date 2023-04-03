OPEC+ ülkeleri vanaları kıstı, petrol fiyatları fırladı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu ülkelerin üretim kesintisi kararının ardından artan arz endişeleriyle petrol fiyatları tırmandı. Cuma gününü 79,89 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,97 artışla 83,86 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,30 dolardan alıcı buldu.

Hangi ülke ne kadar kesinti yapacak?

Cezayir Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cezayir’in günlük petrol üretimini "gönüllü" olarak 48 bin varil azaltma kararı aldığı ifade edildi.

Açıklamada, OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon halinde mayıs ayından yıl sonuna kadar gönüllü olarak yapılacak bu kesintinin, Kasım 2022'de alınan kesinti kararına bağlı olduğu vurgulandı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın, Enerji Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde de OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon halinde günlük petrol üretimini mayıs ayından yıl sonuna kadar 500 bin varil azaltma kararı alındığı aktarıldı.

Umman Enerji Bakanlığı da Twitter hesabından, mayıs ayından başlayıp yıl sonuna kadar petrol üretiminin günlük 40 bin varil azaltılacağını duyurdu.

Irak 211 bin varil, BAE 144 bin varil, Kuveyt ise 128 bin varil kesintiye gideceğini açıkladı.

Rusya da daha önce petrol üretiminde günlük 500 bin varil kesinti yapacağını açıklamıştı.

Kazakistan ise mayıs ayı itibarıyla yıl sonuna kadar günlük petrol üretimini 78 bin varile düşürme kararı aldı.

Kazakistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kararın OPEC+ ülkeleriyle alındığı bildirildi.

Açıklamada, “Kazakistan, gönüllü olarak mayıstan itibaren 2023 yılının sonuna kadar günlük petrol üretimini 78 bin varile düşürecek. Bu, 5 Ekim 2022’de 33. OPEC+ Bakanlar Toplantısı'nda alınan üretim kesintisi kararına ek bir önlemdir.” ifadesi kullanıldı.

1,6 milyon varillik kesinti

Bu gelişmelerle OPEC+ ülkeleri, mevcut günlük 2 milyon varillik üretim kesintisine ek olarak mayıs itibarıyla günlük yaklaşık 1,6 milyon varil kesintiye gitmiş olacak.

Piyasalarda bugün OPEC+ grubu Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) Toplantısı takip edilecek.

OPEC+ ülkeleri Ekim 2022'deki toplantıda, 2023'ün sonuna kadar günlük petrol üretiminde 2 milyon varil kesintiye gitme kararı almıştı.

Brent petrolde teknik olarak 84,70 ile 85,82 dolar aralığının direnç, 83,58 ile 82,46 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.