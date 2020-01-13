Altında 1.550 seviyesi önemli
ABD ile İran arasındaki gerilim nedeniyle güvenli limanlara yönelen yatırımcı talebi altını zirveye taşımıştı.
Ancak hafta içindeki İran’nın misillemesinin ardından Trump’ın ABD ve İran arasındaki gerilimin artmasına yönelik endişeleri hafifleten konuşmasıyla altın düşüş hareketine hız verdi.
Gram altın, tekrar 300 TL’nin altına gelirken ons dolar fiyatı 1.550 seviyesinde seyretti. Son hareketlerde de düşüş devam ediyor. Altın için 1.547 dolar destek seviyesinden kısa vadeli trend çizgisi geçiyor.
Uzmanlara göre, 1.547-1.572 dolar bölgesine şu anda bakmak gerekiyor. Bu bölge çalıştığı takdirde 1.611 dolar seviyesinde oluşan direnç takip edilmeye devam edilecek.
1.547 dolar desteğinin kırılması ise altın açısından ilave zayıflık olacak ve bu durumda 1.528-1.508 dolar alanı altın açısından gündeme alınabilir.
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