ABD Adalet Bakanlığı, bitcoin dolandırıcılığı davasında ele geçirilen 56 milyon dolarlık kripto varlığı satıyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dolandırıcılık suçlamaları iddiasıyla BitConnect ve kurucusu Satish Kumbhani’nin yanı sıra ABD merkezli organizatör Glenn Arcaro’ya dava açmıştı. BitConnect’in kurucusu ve destekçileri, 2017’de binlerce insanı dolandırmakla suçlanıyor.

SEC, BitConnect’in bir Ponzi şeması olduğunu tespit etmişti. SEC, yatırımcıların fonlarınının kendileri tarafından kontrol edilen dijital cüzdanlara, davalı Glenn Arcaro ve diğerlerine aktarıldığını tespitmişti. Arcaro, Eylül ayında elektronik dolandırıcılık yapmak üzere komplo kurmaktan suçlu bulunmuştu.

Businnes Insider’ın haberine göre satıştan elde edilen gelir, BitConnect dolandırıcılığı mağdurlarına geri ödenecek. Satılacak kripto paraya BitConnect’in en büyük destekçisi 44 yaşındaki Glenn Arcaro’dan el konuldu. Söz konusu kripto varlığa Arcora tarafından kontrol edilen 20 cüzdanla ulaşıldı. Adalet Bakanlığı, bunun bugüne kadar ABD tarafından bir kripto para birimi dolandırıcılığında elde edilen en kurtarma olduğunu söylüyor.

Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada yaşanan durumun en büyük kripto para dolandırıcılığı olduğunu söylüyor.

Uzmanlar, yatırımcılara kripto dünyasında dikkatli olmalarını tavsiye ediyor. Kripto para birimlerinin popülaritesi arttıkça dolandırıcılık sayısı da artıyor.

BitConnect, 2016 yılında kendi tokeni BitConnect Coin (BCC) ile piyasaya sürüldü. Bir dönem 400 doların üzerine çıkan bu kripto paranın değeri, sistemin çökmesiyle beraber sıfırlandı. Soruşturmaların ardından platform Ocak 2018’de kapatıldı, BCC’nin fiyatı düştü ve tüm varlıklarını dondurmak için bir kısıtlama emri çıkarıldı.