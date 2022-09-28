ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, iklim değişikliğinin ülke ekonomisinin üretim kapasitesi için ciddi bir risk oluşturduğunu ve istikrarını etkilediğini belirterek söz konusu risklerin üstesinden gelinmesi için temiz enerji ekonomisine geçişin hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

Yellen, Kuzey Carolina’da bir güneş enerjisi şirketine yaptığı ziyarette iklim değişikliğinin makroekonomik etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin ülkenin enerji sistemini modernize etmek için 430 milyar doların üzerinde kaynak ayırdığına işaret eden Yellen, bu yatırımların ülkenin yeşil enerjiye geçişini hızlandıracağını ve Amerikan aileleri ile işletmeleri için enerji maliyetlerini düşüreceğini anlattı.

Yellen, söz konusu yatırımların ABD’nin enerji arzını da küresel fiyat şoklarına karşı güvence altına alacağını kaydetti.

İklim değişikliğinin ekonominin üretim kapasitesini azalttığına dikkati çeken Yellen, birçok bölgede insan ölümlerinin artması ve iş gücü verimliliğinin düşmesinin beklendiğini bildirdi.

– “Son beş yılda yıllık milyar dolarlık afet sayısında 1980’lere kıyasla en az beş kat artış oldu”

Yellen, iklim değişikliğinin hava durumuna bağlı arz şoklarındaki artışla kendini gösterebileceğini belirterek bunun kapasite düşüşüne neden olarak fiyatları artırabileceğini aktardı.

Onlarca yıl önce bile düşünülemez şokların şimdi endişe verici bir sıklıkla ortaya çıktığına dikkati çeken Yellen, “Son beş yılda yıllık milyar dolarlık afet sayısında, 1980’lere kıyasla, enflasyona göre ayarlama yapıldıktan sonra bile en az beş kat artış oldu.” dedi.

Yellen, arz şokları açısından iklim değişikliğinin makroekonomik istikrar üzerinde endişe verici etkisi olabileceğini dile getirdi.

İklim değişikliğinin hükûmetler için de dikkate değer bir zorluk oluşturduğunu vurgulayan Yellen, kalıcı, sık şokların mali destek ihtiyacını artıracağını ve ulusal kaynakları azaltarak hükûmetlerin sorunu çözme yeteneğini de sınırlayacağını kaydetti.

Yellen, “İklim değişikliği ekonomimizin üretim kapasitesi için ciddi bir risk oluştururken aynı zamanda istikrarını da etkiliyor. Bu risklerin üstesinden gelmek için temiz enerji ekonomisine geçişimizi hızlandırmamız gerekiyor.” diye konuştu.