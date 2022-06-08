ABD Hazine Bakanlığı, ikincil piyasada Rus kuruluşlarına ait tahvil ve hisse senetlerinin alımını yasakladı.

Bakanlığın konuya ilişkin olarak güncellediği bilgide, Rusya’ya yaptırım uygulanmasına ilişkin kararnamenin, ABD’li kişilerin Rusya’daki kuruluşlar tarafından ihraç edilen hem yeni hem de mevcut tahvil ve hisse senedi satın alımlarını yasakladığı belirtildi.

Daha önce yeni ihraç edilen Rus tahvilleri ve hisse senedi alımını yasaklayan ABD yönetimi, yeni düzenlemeyle söz konusu yasağı ikincil piyasada halihazırda dolaşımda olan tahviller ve hisse senetleri için de geçerli kıldı.

ABD ve müttefikleri, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın ardından Moskova’yı finansal olarak izole etmek için çeşitli yaptırımlar uygulamıştı.

ABD yönetimi, son olarak 24 Mayıs’ta Rusya’nın ABD’li yatırımcılara tahvil ödemelerini yapmasına izin veren istisnanın süresinin uzatılmayacağını bildirmişti. Söz konusu sürenin sona ermesiyle Rusya’nın yatırımcılara ödeme yapmasının engellenmesi amaçlanmıştı.