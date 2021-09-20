ABD’de Binance ya da çalışanlarının insider trading ve piyasa manipülasyonu içeren işlemlere karışıp karışmadığına yönelik soruşturmanın genişlediği bildirildi.

ABD’nin dünyanın en büyük kripto borsalarından Binance’a ilişkin soruşturmasının genişletildiği belirtiliyor.

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD’li otoriteler Binance ya da çalışanlarının insider trading ve piyasa manipülasyonu içeren işlemlere karışıp karışmadığını araştırıyorlar.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) müfettişlerinin Binance çalışanlarının müşterileri aleyhine kar edip etmediklerini soruşturduğu ifade edildi. Konu hakkında son haftalarda muhtemel tanıklar ile iletişim kurulduğu vurgulandı.

Binance, çalışanlarının sıkı etik kurallara bağlı olduğunu ve durumun denetlendiğini kaydederken CFTC sözcüsü ise haber hakkında yorum yapmaktan kaçındı.