Çeyrek altın 630 lira, Cumhuriyet altını da 2.507 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.733 dolar seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 630 lira, Cumhuriyet altını da 2.507 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.733 dolar seviyesinde bulunuyor.
Dün 31,55 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 31,12 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.45...
Petrol fiyatlarının negatif değerlere ulaşması, tüm dünyada şaşkınlıkla karşılanırken, Simon-Kucher & Partners Kurucusu ve Onursal Başkanı Hermann Simon bu durumun...
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi kuralar çekilmeye devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum '100 Bin Yeni Sosyal...
Riskli ve rezerv yapı alanlarında kira yardımı süresi 1 yıl uzatıldı. 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,...
Değerli Ekonomist Dergisi okuyucuları, Geçen ayki yazımda uzaktan finansman imkânlarındaki gelişmelerden bahsederken bir sonraki yazımı evimde oturup dışarı pek de...
Ekmob'un müşteri ile şirketler arasındaki saha operasyonunu dijitalleştiren bir köprü olarak çalıştığını söyleyen şirketin kurucusu ve CEO'su Sunay Şener, "Ekmob...
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