Çeyrek altının satış fiyatı 638 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.613,00 lira oldu. Altının ons fiyatı ise
1,721 dolarda.
Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|391,40
|391,60
|393,40
|393,60
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.579,00
|2.600,00
|2.592,00
|2.613,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|356,50
|360,50
|359,00
|363,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.521,00
|2.541,00
|2.534,00
|2.554,00
|Yarım Ziynet
|1.260,00
|1.270,00
|1.266,00
|1.276,00
|Çeyrek Ziynet
|630,00
|635,00
|633,00
|638,00
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