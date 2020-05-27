İstanbul’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 371,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.469,00 lira oldu.
Altının ons fiyatı ise 1,705 dolardan işlem görüyor.
Altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|380,00
|380,20
|371,50
|371,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.505,00
|2.526,00
|2.448,00
|2.469,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|346,50
|350,70
|339,00
|343,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.447,00
|2.467,00
|2.392,00
|2.412,00
|Yarım Ziynet
|1.224,00
|1.234,00
|1.196,00
|1.206,00
|Çeyrek Ziynet
|612,00
|617,00
|598,00
|603,00
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