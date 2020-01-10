Altın fiyatlarında son rakamlar
Hafta başında ABD-İran gerilimiyle 300 liranın üzerine çıkan gram altın, ABD Başkanı Trump’ın yeni bir saldırı yapılmayacağı açıklamalarıyla sürdürdüğü düşüşüne bugün de devam etti.
Serbest piyasada saat 17:14 itibarıyla altının gramı 292,82 liradan alınırken, 292,89 liradan satılıyor. Çeyrek altın alışta 468,84 iken, satışta 479,46 lirada. Cumhuriyet altını ise 1,975 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı 1,552 dolardan işlem görüyor.
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