Gelir İdaresi, Türkiye Bankalar Birliğine, altın satışı için BSMV hesaplanmasına dair yazı gönderdi.

EY Türkiye’nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından Türkiye Bankalar Birliği’ne (TBB) gönderilen 21.05.2020 tarihli yazıda; bankalar nezdinde yatırım hesapları ve diğer (vadesiz, vb) hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan altın satış işlemlerinin kambiyo işlemi kapsamında değerlendirilerek bu işlemler üzerinden yürürlükteki oranlara göre kambiyo muamele vergisi (BSMV) hesaplanması gerektiği belirtildi.

GİB’in bu yazısı kapsamında, bankaların nezdindeki yatırım ve diğer hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın, başka bir anlatımla kaydi olarak yapılan altın satışları kambiyo işlemi olarak kabul edilmekte, dolayısıyla kaydi altın satışları üzerinden 24 Mayıs tarihli Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde yüzde 1 oranında kambiyo muameleleri vergisi (KMV) hesaplanması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

FİZİK ALTIN SATIŞLARI KAPSAM DIŞI

Gelir İdaresinin yazısında, fiziki teslimat olmaksızın yapılan altın satışları kambiyo satışı olarak değerlendirilmiştir. Fiziki teslimat içeren altın satışları için bir belirleme yapılmamıştır. Bu nedenle, fiziki teslimat içeren altın satışlarında eskiden olduğu gibi bankanın lehine aldığı tutar üzerinden yüzde 5 oranında BSMV hesaplanmaya devam edilmesi gerektiği görüşündeyiz.