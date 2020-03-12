Altın vadeli kontratları, yatırımcıların finans piyasalarının geneline gelen sert satışlar sonucu teminat kapatmak için altın satışlarına gitmeleri ile birlikte sert düştü.
Nisan vadeli altın kontratları yüzde 3.5 düşerek New York saati ile 09:48’de ons başına 1,585.40 dolara indi.
GRAM ALTINDA SERT DÜŞTÜ
Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,05 azalışla 321,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 522,00 lira, Cumhuriyet altını 2.135,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 3,05 düşerek 321,00 liradan işlem gördü.
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