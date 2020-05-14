İstanbul’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 384,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.555,00 lira oldu.
Altının ons fiyatı ise 1,718 dolardan işlem görüyor.
Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|383,50
|383,70
|384,50
|384,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.527,00
|2.548,00
|2.534,00
|2.555,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|350,00
|354,00
|351,00
|355,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.470,00
|2.490,00
|2.476,00
|2.496,00
|Yarım Ziynet
|1.235,00
|1.245,00
|1.238,00
|1.248,00
|Çeyrek Ziynet
|617,00
|622,00
|619,00
|624,00
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