Kıymetli madenlerde yükseliş sürüyor. Ons altın son sekiz yılın yeni zirvesini test ederken gümüş altınla arasındaki oransal farkı kapatmaya başladı. Diğer kıymetli madenler gibi ekonomilerin açılışıyla pozitif fiyatlanan platinde de yukarı ivme görülüyor. Ancak koronavirüste olası bir ikinci dalgada altın dâhil birçok varlık sınıfına sert satışlar gelebileceği riskinin hala masada durduğuna dikkat çekiyor.

Ceren Oral BALABAN

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ALTIN: Virüs salgının bazı ülkelerde kontrol altına alınmasıyla birlikte, ülkelerin ekonomileri açma kararları da piyasalara etkisini hissettirmeye başladı. Altın da bu ortamda son sekiz yılın en yüksek seviyesinde yeni zirve kaydetti. Kriz ortamının yatışmasıyla, sarı madene merkez bankalarının yaratmış olduğu likidite ortamından faydalanma fırsatı da doğmuş oldu. 1.751 dolar/onsu test eden sarı maden, geçen hafta cuma günü kapanışını 1.742 dolar/onstan yaptı ve haftalık bazda yüzde 2,2 değer kazandığı bir seansı tamamlamış oldu. Altındaki bu olumlu seyir, haftanın ilk günü de sürdü. 18 Mayıs Pazartesi günü ons altın gün içi hareketlere 1.765’e kadar yükseldi ve böylece zirvesini test etti. Altın açısından pozitiflik devam ederken virüsle ilgili ikinci dalga kaygılarının da sürdüğü ortamda uzmanlar, olası bir ikinci dalgada altın dâhil birçok varlık sınıfına sert satışlar gelebileceği riskinin hala masada durduğuna dikkat çekiyor.

GÜMÜŞ: Gümüş, geçen haftanın en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıktı ve altınla arasındaki oransal farkı kapatmaya başladı. Seansa 15,46 dolar/ons seviyesin başlayan beyaz maden, geçen hafta boyunca yukarı doğru bir ralli şeklinde hareket etti. Gümüşün son iki ayın en yüksek seviyesine yakın 16,64 dolar/onstan haftayı tamamladığını söyleyen analistler, böylece gümüşün önceki haftaya kıyasla hanesine yüzde 7,6 kazanç yazmış olduğu bilgisini veriyor.

PLATİN: Platin de diğer kıymetliler gibi ekonomilerin açılışından pozitif fiyatlanıyor. Platinin geçen hafta 800 dolar/ons direncini kırarak son iki ayın en yüksek seviyesini kaydettiği aktarılıyor. 770 dolar/onstan haftaya başlayan platin, 801 dolar/onstan seansı tamamlarken yüzde 4 değer kazanmış oldu.

PALADYUM: Paladyum ise diğer kıymetlilerin yükselişine ayak uyduramayarak geçen haftayı kırmızıda kapatan tek kıymetli madeni oldu. Geçen haftanın son gününe 1.886 dolar/ons seviyesinden başlayan paladyum, cuma günü 1.874 dolar/onstan seansı tamamlarken yüzde 0,6 değer kaybettiği görülüyor.