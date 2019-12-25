Altının onsu 1,500 doları aştı! İşte gram altının fiyatı
Altın Noel öncesi son seansta 1,500 doların üstünü gördü.
Altın fiyatları, Noel tatili öncesi son işlem gününde, zayıf ABD verileri ve Pekin-Washington ilişkilerine yönelik devam eden endişelerin desteği ile kazançlarını sürdürdü.
GRAM ALTIN 286 LİRA
Serbest piyasada, çeyrek altının satış fiyatı ise 469,19 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın ise 286,34 lira alış fiyatı, 286,63 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
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