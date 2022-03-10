Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Antalya’daki zirvesi sonrası piyasalar hareketlendi. Altının ons fiyatı yeniden 2 bin doların üzerine tırmandı. Petrol fiyatlarında yükseliş yüzde 6’ı aştı. Dolar ve euro yükselişe geçti.

Türkiye’nin arabuluculuğu ile Rusya-Ukrayna dışişleri bakanları bugün Antalya’da bir araya geldi. Dünyanın takip ettiği ve krizin başlamasından bu yana en üst düzeyde yapılan zirveden ateşkes konusunda yapıcı bir mesaj çıkmadı. 1,5 süren görüşmenin ardından yapılan açıklamalar sonrası piyasalarda rüzgar tersine döndü.

Günün ilk yarısında yüzde 0,21 artışla 2.046 puana yükselen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 2.043 puana geriledi.

Dolar ve euro yükseldi

Dolar/TL yüzde 1,5 yükselerek 14,87’e, Euro/TL yüzde 1,7 artışla 16,52’e çıktı.

Altının onsu yeniden 2 bin doları aştı

Gram altının fiyatı yüzde 2,33 artışla 938 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın yüzde 2,1 yükselerek 1571 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı 2004 dolara yükseldi.

Petrol yüzde 5 arttı

Brent petrolün fiyatı yüzde 6’ı aşarak 118 dolara tırmandı.

Bitcoin’de düşüş hızlandı

Kripto paralarda ise düşüş hızlandı. Bitcoin yüzde 7’ye yakın geriledi. 38 bin dolardan işlem görüyor.

Ethereum ise yüzde 5 kayıpla 2 bin 577 dolarda.