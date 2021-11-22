Piyasaların beklediği Fed kararı geldi. ABD Başkanı Joe Biden, 68 yaşındaki Jerome Powell’ı ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı olarak gösterdi. Fed Başkan Yardımcılığı için ise Braniard aday gösterilecek.

ABD Başkanı Joe Biden, (Fed) başkanlığına ikinci dört yıllık bir dönem için Jerome Powell’ı seçti. Biden ayrıca başkanlık için olası aday olan Lael Brainard’ı başkan yardımcılığı görevi için aday gösterecek.

SENATONUN ONAYI GEREKİYOR

Jerome Powell’ın şu anda demokratlar tarafından kontrol edilen Senato tarafından onaylanması gerekecek.

Biden gazetecilere konu ile ilgili gönderdiği e-postada, “Yapılması gereken daha çok şey olsa da son 10 ayda Amerikalıları tekrar işe alma ve ekonomimizi yeniden harekete geçirme konusunda kayda değer bir ilerleme kaydettik. Bu, Federal Rezerv’in gerçekleştirdiği kararlı eylemlerin bir kanıtı” diyerek Powell’ı övdü.