Bitcoin son dönemdeki hızlı yükselişine devam ediyor. Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırarak bu sabah 28 bin dolara kadar yükseldi.

Bir dönem 20 bin dolar bandını test eden Bitcoin uzun bir süredir kırdığı rekorlar ile değil önlenemez düşüşü ile gündemdeydi.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, iki yıldan uzun sürenin ardından yeniden aynı seviyeyi görmüştü.

CNN International’da yer alan habere göre, son dönemde yaşadığı yükselişle tekrar dikkatleri üzerine çeken Bitcoin, 28 bin dolara kadar yükselerek tarihi rekorunu kırdı.