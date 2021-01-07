Bitcoin, son 24 saatte yüzde 6,5 yükselişle 37 bin 253 dolara çıkarak tarihi zirvesini yeniledi.

Bitcoin’in dolar karşısındaki haftalık yükselişi yüzde 27’yi buldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum da yüzde 9.4 yükselerek 1.223 doları gördü.

STELLAR’A UKRAYNA DOPİNGİ

İlk 10’da bulunan kripto paralar arasında son 24 saatte en hızlı yükselişi ise yüzde 70 ile Stellar (XLM) kaydetti. Bunda Ukrayna Merkez Bankası’nın dijital parası için Stellar ağını kullanacağına dair haberler etkili oldu. Stellar’ın haftalık yükselişi yüzde 190’ı buldu.