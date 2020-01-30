BoE, faiz oranını değiştirmedi
İngiltere Merkez Bankası, yüzde 0,75 olan politika faiz oranında bir değişikliğe gitmediğini duyurdu.
İngiltere Merkez Bankası(BoE), faiz oranında bir değişikliğe gitmedi. BoE Komite toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, faiz oranı %0,75 olarak bırakıldı. Piyasalarda da BOE’nin faiz oranında bir değişikliğe gitmeyeceği beklentisi bulunuyordu.
Faizleri değiştirmeme kararını 2’ye karşı 7 oyla alan BoE, BoE, Varlık Alım Programını da piyasa beklentisi doğrultusunda değiştirmeyerek, 435 milyar sterlin olarak bıraktı.
Piyasa beklentisi 3’e karşı 6 oyla alınacağı yönündeydi.
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