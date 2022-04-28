Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, 2022 mali yılına ilişkin enflasyon beklentisini yükseltti, büyüme öngörüsünü ise düşürdü.

Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1’de bıraktı. Söz konusu kararı 1’e karşı 8 oyla alan BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini duyurdu.

Bankanın karar metninde, yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasının sürdürüleceği vurgulanarak, “Yıllık enflasyon yüzde 2 hedefini aşana ve istikrarlı bir şekilde hedefin üzerinde kalana kadar parasal tabanın genişletilmesine devam edeceğiz.” denildi.

BoJ’un, ağırlıklı olarak firmaların finansmanını desteklemeye ve finansal istikrarını sürdürmeye devam edeceği kaydedilen metinde, “Şimdilik banka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini yakından takip edecek ve gerekirse ek genişleyici önlemler almaktan çekinmeyecektir. Ayrıca, kısa ve uzun vadede faiz oranlarının bugünkü veya daha düşük seviyede kalması beklenmektedir.” mesajı ise korundu.

“Ekonomik faaliyete yönelik riskler şu an için aşağı yönlü”

BoJ’un ekonomik aktivite ve fiyat görünümüne ilişkin değerlendirme ve beklentilerinin yer aldığı metin de bankanın sitesinde yayımlandı.

Metinde, Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı emtia fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanan aşağı yönlü risklere karşın, dış talepteki artış, uyumlu finansal koşullar ve hükümetin önlemleriyle desteklenen Japonya ekonomisinin toparlanmasının muhtemel olduğu belirtildi.

Bundan sonraki süreçte Japonya ekonomisinin, yüksek emtia fiyatlarının olumsuz etkisinin azalması ve gelirden harcamaya kadar verimli bir döngünün sağlanmasıyla potansiyelinin üzerinde bir hızda büyümeye devam etmesinin beklendiği vurgulanan metinde, şunlar kaydedildi:

“Ekonomik aktivite ve fiyat tahminlerine bakıldığında, emtia fiyatlarındaki artış, bölgede Kovid-19 salgınının yeniden canlanması ve denizaşırı ekonomilerdeki yavaşlama gibi faktörler nedeniyle 2022 mali yılına ilişkin büyüme beklentimizi düşürdük. Buna karşın 2023 mali yılı için öngörülen büyüme oranı, önceki yıla ilişkin düşük projeksiyondan kısmi bir toparlanma yaşanabileceği beklentisiyle daha yüksek seviyede. Enflasyonda 2022 mali yılı için yükseliş beklentimiz ise esas olarak enerji fiyatlarındaki artışı yansıtıyor. Ekonomik görünüm açısından ise Kovid-19’un seyri ve yurt içi ile yurt dışı ekonomiler üzerindeki etkisi dikkati çekmeye devam ediyor. Buna ek olarak Ukrayna’daki durum ve buna bağlı olarak küresel finans ve sermaye piyasaları ile emtia fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin son derece yüksek belirsizlikler mevcut. Kovid-19 ve Ukrayna’daki duruma bağlı olarak ekonomik faaliyete ve fiyatlara yönelik riskler şu an için aşağı yönlü ancak bundan sonraki süreç için genel olarak dengelidir.”

Büyüme ve enflasyon beklentileri

Banka, Mart 2023’de bitecek 2022 mali yılına ilişkin enflasyon orta noktası tahminini yüzde 1,1’den yüzde 1,9’a yükseltirken, aynı döneme ilişkin reel Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSHY) artış beklentisini yüzde 3,8’den yüzde 2,9’a düşürdü.

Mart 2024’te bitecek 2023 mali yılına ilişkin enflasyon beklentisini yüzde 1,1 düzeyinde koruyan banka, büyüme öngörüsünü ise yüzde 1,1’den yüzde 1,9’a revize etti.

Banka, 2024 mali yılında ise enflasyon ve büyümenin yüzde 1,1 düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyor.