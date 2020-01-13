Borsa 2 yılın rekorunu kırdı
BIST 100 Endeksi 120,853 puanı görerek kapanış fiyatlarına göre rekor seviyeye ulaştı.
Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi yüzde 1.9 yükselişle 120,853.75 puana tırmanarak kapanış fiyatlarına göre rekor seviyeye ulaştı.
İKİ YILIN REKORU
Gösterge endeks Ocak 2018’de görülen 120,845 puanı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Garanti Bankası yüzde 2.7, Akbank yüzde 2 ve Erdemir hisseleri yüzde 1.9 değer kazanarak endeksin yükselişine öncülük etti.
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