Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğunu açıklamasının ardından dolar 7.22 TL seviyesinden 7.34 TL’ye yükseldi.

Erdoğan, Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin Karadeniz’de gerçekleştirildiğini açıklayarak “Fatih sondaj gemimiz 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Kendisini boğazdan uğurladığım günü hatırlıyorum. O uğurladığımız günle birlikte keşfe ulaşmış olduk. Fatih sondaj gemimiz isminize layık biçimde hepimizi gururlandırdı. Bu ilk kuyuda bulunan rezerv çok daha zengin bir kaynağın ilk parçası” dedi.

Erdoğan açıklama yapmaya başladığı sırada dolar 7.22 TL’ydi. Açıklamanın ardından yükselişe geçen dolar şu dakikalarda 7.34 TL seviyesine yükseldi. Euro 8.64 TL’den işlem görüyor.

Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 1.04 artıyla 1,138.49 puanda başlamıştı. BIST Endeksi açıklamanın ardından ilk dakikalarda 1.134 puana, daha sonra 1.112 puana kadar indi. Borsadaki düşüş şu dakikalarda yüzde 1’i aştı.