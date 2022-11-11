Türkiye’nin cari işlemler hesabı, eylülde 2 milyar 966 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 39 milyar 164 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, geçen yılın eylül ayında 2 milyar 719 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 966 milyon dolar açık oluştu. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 39 milyar 164 milyon dolara yükseldi.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre 6 milyar 971 milyon dolar artarak 8 milyar 97 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Aynı dönemde, altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, 6 milyar 656 milyon dolardan 6 milyar 807 milyon dolara yükseldi.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler, eylülde geçen yılın aynı ayına göre 1 milyar 324 milyon dolar artarak 6 milyar 83 milyon dolara çıktı. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler ise 743 milyon dolar yükselerek 4 milyar 558 milyon dolara ulaştı.

Birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışlar, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 12 milyon dolar azalarak 947 milyon dolara geriledi. Geçen yılın eylül ayında 45 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde ise bu yılın aynı döneminde 5 milyon dolar çıkış yaşandı.

Öte yandan, ağustos ayına ilişkin cari işlemler açığı 3 milyar 112 milyon dolardan 2 milyar 738 milyon dolara revize edildi.

Beklentileri aştı

AA Finans’ın anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 2 milyar 632 milyon dolar açık vermesini bekliyordu. Ekonomistlerin 2022 sonuna yönelik cari işlemler açığı beklentisi ise 51,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmişti.