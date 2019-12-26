Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Serbest piyasada altın fiyatları yükselişe geçti.
Saat 10:40 itibarıyla altının gram fiyatı alışta 286 liraya, satışta 287 liraya çıktı. Çeyrek altının satış fiyatı 467,65 lira olurken, Cumhuriyet altını bin 926 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1,503 doların üzerinde işlem görüyor.
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