Çeyrek altın ne kadar?

Aralık 20, 2019 0 Yorum 161 Okunma
Çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı 282 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 463,3 liradan satılıyor.



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