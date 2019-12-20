Çeyrek altın ne kadar? Aralık 20, 2019 0 Yorum 161 Okunma Altının gram fiyatı 282 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 463,3 liradan satılıyor. Bunu paylaş:Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır) İlgili Önceki haber Bilançosu parlayan 38 sanayi şirketi Sonraki haber Tüketici güven endeksi geriledi İlgili Haberler Altın fiyatlarında son durum! Gram altın hafif toparladı Aralık 13, 2019 Turkcell’de tepki alımları kâr fırsatı olabilir Kasım 25, 2016 Çeyrek altın 3 lira arttı! İşte altın fiyatlarında son durum Aralık 18, 2019 0 Yorum Henüz yorum yapılmamış İlk yorumu yazmak ister misiniz? Yorum yap Cevabı iptal etmek için tıklayın.Yorum *İsim * E-posta * Website Bir dahaki sefere yorum yaptığımda kullanılmak üzere adımı, e-posta adresimi ve web site adresimi bu tarayıcıya kaydet. 5 − = 1 Beni sonraki yorumlar için e-posta ile bilgilendir. Beni yeni yazılarda e-posta ile bilgilendir.
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