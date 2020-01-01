Çin’den, zorunlu karşılık kararı
Çin büyümeyi desteklemek için zorunlu karşılık oranlarını yine indirdi. Söz konusu adım ile birlikte 115 milyar dolar likidite sağlanacak.
Çin Merkez Bankası (PBOC) tüm bankaların rezerv karşılığı olarak tutması gereken miktarı düşürdü. Böylece yavaşlayan ekonomiyi canlandırmak isteyen banka sisteme 800 milyar yuan (114.91 milyar dolar) civarında likidite sağlanacak.
PBOC’nin internet sitesinde Çarşamba günü yer alan açıklamaya göre bankaların zorunlu karşılık oranını 6 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere 50 baz puan indirdi. Büyük bankalar için ZK seviyesi yüzde 12.5’e inmiş oldu.
Çin’de yaklaşık 30 yılın en zayıf büyüme serisini kaydedilirken, PBOC 2018 başından bu yana bankalara daha fazla fon sağlamak için sekiz kere ZK indirimine gitti.
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