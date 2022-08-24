Commerzbank Analisti Antje Praefcke beklentilerden daha iyi gelen verilere rağmen euro için görünümün zayıf olduğunu belirtti.

Antje Praefcke dün Euro Bölgesi’nde beklentilerden iyi gelen ve ABD’de ise beklentilerden kötü gelen PMI verisinin euronun, dolar karşısındaki değeri konusunda görüşünü değiştirmediğini, euro için iyimser olmak için neden görmediğini söyledi.

“Gelen verilerin ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) politika yaklaşımlarını değiştirmesi muhtemel değil” ifadelerini kullanan Praefcke, “Fed’in açıklamaları maliyeti ne olursa olsun enflasyona karşı adım atacağını gösteriyor, ECB ise çekinmeye devam ediyor” tespitinde bulundu.

Euro Bölgesi’nde bir gaz krizi yaşanması tehdidinin yakın olduğuna işaret eden Praefcke, “Euro için risklerin alt uçta olduğu görüşüme bağlıyım, birkaç veri bu görüşü değiştirmez” diye konuştu.