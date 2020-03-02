Dengeli portföy öneriliyor - Ekonomist

Dengeli portföy öneriliyor
İdlib’deki saldırı, piyasalarda sert hareketlere neden oldu. Piyasa açısından ana gündem maddeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump ve Putin ile yürüteceği süreç olacak.
ABD kanadından Senatör L. Graham, saldırı sonrasında Türkiye’ye destek çağrısını yineledi, ABD tarafı NATO müttefiki Türkiye’nin yanında olduğunu belirtti.
Buradaki gelişmeler takip edilecek. Ayın ilk haftasında ABD’nin ve Euro Bölgesi’nin makroekonomik verileri öne çıkıyor. İstihdam, PMI, enflasyon gibi veriler takip edilecek.
Global piyasaları asıl yönlendiren olgu koronavirüs başlıkları ve yeni gelişmeler olacak.
Koronavirüs’ün küresel bir pandemik hastalığa dönüşme riski piyasaları etkilemeye devam edecek. Uzmanlar bu dönemde temkinli davranılması gerektiği konusunda uyarıyor.
Artan riskler karşısında dengeli portföy yaklaşımı öneriliyor.
PİYASA GÜNDEMİ
02 MART PAZARTESİ: Çin’de PMI endeksi açıklanacak.
03 MART SALI: Euro Bölgesi’nde TÜFE verileri duyurulacak.
06 MART CUMA: ABD’de tarım dışı istihdam rakamı açıklanacak.
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