Deutsche Bank Araştırma Müdürü Christian Wietoska, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlü açıklamalarının piyasalarda olumlu karşılandığını fakat bu sözlerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Bloomberg HT’ye değerlendirmelerde bulunan Deutsche Bank Orta Doğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Christian Wietoska, “Türk varlıkları da ralli yaptı çok agresif bir şekilde, bu son birkaç haftadır oluyor. Bunun sadece TCMB başkanının değişmesinden ya da Hazine ve Maliye Bakanının değişmesinden kaynaklandığı söyleyemem. Yetkililer tarafından sözlü bir taahhüt verildi.” dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarının piyasalar açısından olumlu etki yarattığını belirten Wietoska, “Şimdi sözlü bir açıklama yapıldığını gördük, ancak bunların hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu gerçekten çok önemli bir şey. TCMB’den 19 Kasım’da güçlü bir işaret bekliyoruz” diye ekledi.