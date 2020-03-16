Fed’in 100 baz puanlık sürpriz faiz indirimine rağmen Dolar/TL yükselişini sürdürdü. Geçen haftayı 6.31 civarında tamamlayan kur bu sabah itibariyle en düşük 6.2826’i görmesinin ardından yükselişe geçerek 6.40’ı test etti. Euro 7.07’den 7.17’ye, sepet kur 6.70’ten 6.75’e yükseldi. BIST 100 Endeksi yüzde 7,9 düşüşle 3 Haziran’dan beri ilk kez 90 bin puanın altına geriledi. Bankacılık endeksinde düşüş yüzde 6’yı aştı.

Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i 535 baz puanla Eylül 2018’den beri en yüksek seviyeye çıktı.

GRAM ALTIN GÜNÜ YÜZDE 5 KAYIPLA KAPATTI



Yaşanan satış baskısı altın piyasasında da etkili oluyor. Spot altının ons fiyatı 2020 yılında ilke kez 1500 doları gördü. Gün içerisinde en düşük seviye olarak 1465 doları gören spot altının onsu saat 17:40 itibarıyla 1486 dolar seviyelerinde işlem görüyoer.

İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 494,00 lira, Cumhuriyet altını 2.020,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 5,18 düşüşle 303,60 liradan işlem gördü.