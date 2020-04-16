Serbest piyasada 6,9050 liradan alınan dolar, 6,9060 liradan satılıyor. 7,5130 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 7,5140 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8940 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 7,4990 lira olmuştu.
Serbest piyasada 6,9050 liradan alınan dolar, 6,9060 liradan satılıyor. 7,5130 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 7,5140 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8940 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 7,4990 lira olmuştu.
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