Serbest piyasada 6,9090 liradan alınan dolar, 6,9100 liradan satılıyor. 7,5060 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 7,5070 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9420 lira,Euro’nun satış fiyatı ise 7,5520 lira olmuştu.
Serbest piyasada 6,9090 liradan alınan dolar, 6,9100 liradan satılıyor. 7,5060 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 7,5070 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9420 lira,Euro’nun satış fiyatı ise 7,5520 lira olmuştu.
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